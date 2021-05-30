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В России     30.05.2021 10:26

МВД опровергло информацию о запрете получения загранпаспорта за рубежом

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Теги:  МВД  документы  паспорт  загранспорт 

30 мая. Mossovetinfo.ru – МВД РФ опубликовало на официальном сайте сообщение, опровергнув информацию о том, что что проживающим за рубежом гражданам России придется для получения нового заграничного паспорта прибывать на территорию РФ.

В сообщении подчеркивается, что получить загранпаспорт граждане России, проживающие за рубежом, по-прежнему могут в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ в других странах.

МВД отмечает, что эта информация появилась в результате неверной интерпретации отдельных положений Приказа МВД России от 31 марта 2021 г. №186. Вступивший в силу 30 мая 2021 года порядок получения загранпаспорта не распространяется на учреждения Российской Федерации в других странах.

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Теги: 
МВД  документы  паспорт  загранспорт 

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