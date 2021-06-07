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В России     07.06.2021 18:38

МВД РФ утвердило порядок доставления граждан в вытрезвители

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Теги:  МВД  вытрезвители 

7 июня. Mossovetinfo.ru – МВД России утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в медицинские вытрезвители и подразделения полиции. Приказ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

О разработке порядка доставления в медицинские вытрезвители нетрезвых граждан сообщалось в феврале.

В медицинские организации или специализированные учреждения будут перевозить людей, которые не могут самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей среде. Пьяных людей в вытрезвители будут забирать из общественных мест.

Также в вытрезвители смогут забирать людей из мест проживания, но только в случае основания считать, что они могут нанести кому-то из других людей вред или испортить имущество. Забрать человека также смогут по письменному заявлению тех, кто находится с ним в одном доме.

Закон о восстановлении системы вытрезвителей был принят Госдумой 22 декабря 2020 года. 29 декабря закон подписал президент России Владимир Путин. Документ вступил в силу с 1 января 2021 года. Решение о создании вытрезвителей будут принимать региональные власти.

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Теги: 
МВД  вытрезвители 

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