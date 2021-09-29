 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
В России     29.09.2021 09:59

МВД России и Минцифры приступило к определению правил оформления электронных паспортов

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МВД  Минцифры  электронные паспорта 

29 сентября. Mossovetinfo.ru – МВД РФ совместно с Минцифры начали разрабатывать правила оформления электронных паспортов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, обсуждаются требования к инфраструктуре выдачи электронных паспортов, а также требования к оборудованию по их оформлению. Кроме того, необходимые правовые акты проходят согласование заинтересованных ведомств.

В рамках пилотного проекта электронные паспорта начнут выдавать в Москве с 1 декабря 2021 года. Выдаваться они будут на добровольной основе. Какого-либо приоритетного порядка их получения не предусмотрено. Юридически электронные паспорта будут приравнены к обычным бумажным паспортам.

В других регионах выдавать электронные паспорта начнут по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МВД  Минцифры  электронные паспорта 

Возврат к списку

Лента новостей

11:02 Власть Правительство поддержало наделение ЦБ правом ограничивать потребкредитование

10:44 В России Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, если сервис не снимет ограничения с каналов RT

09:59 В России МВД России и Минцифры приступило к определению правил оформления электронных паспортов

09:38 Город (Москва и область) В Москве справки о болезни ребенка стали доступны в электронной медкарте

23:29 Общество YouTube удалил два немецких канала RT

Актуальные материалы

17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru