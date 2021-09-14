На портале госуслуг появилась возможность получать выписки из загсов

14 сентября. Mossovetinfo.ru – На портале Госуслуг появился новый сервис, благодаря которому можно будет получать выписки из ЗАГСов, сообщается в официальном telegram-канале правительства России.



Новый сервис совместно запущен Минцифры и Федеральной налоговой службой. С его помощью можно будет получить свидетельства о браке и разводе, о рождении для себя и детей, о перемене имени. Эти сведения могут понадобиться для получения госуслуг.



Замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев отметил, что новый сервис стал первым опытом интеграции с ФНС и весьма востребованным сервисом, которым в сутки пользуется уже более 10 тысяч человек.



