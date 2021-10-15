Началась Всероссийская перепись населения

15 октября. Mossovetinfo.ru — Всероссийская перепись населения началась 15 октября и продлится до 14 ноября.



Это третья всероссийская перепись со времен распада СССР, первые две проводились в 2002 и 2010 годах. Нынешняя перепись должна была состоятся в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса трижды переносилась.



Перепись впервые будет проходить в гибридном формате: офлайн и онлайн по выбору респондента. При этом, перепись впервые будет цифровой, все ответы будут сразу заносится в планшеты переписчиков в электронном виде.



Переписчики будут по-прежнему лично обходить дома и квартиры, однако желающие могут заполнить переписной лист самостоятельно: на портале госуслуг, в МФЦ или на специальном переписном участке.



Всего в переписной лист внесено 33 вопроса: пол, возраст, гражданство, национальность, образование, семейный статус, владение иностранными языками, наличие детей, наличие жилья и другие.



Перепись проводится конфиденциально, предъявлять документы не нужно. Кроме того, отмечается, что перепись не проводится по телефону.



У всех переписчиков будут специальные накидки с логотипом Всероссийской переписи, а также официальные удостоверения.