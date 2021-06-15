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В России     15.06.2021 09:49

Назван максимально возможный в России размер пенсии

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Теги:  пенсии  исследование 

15 июня. Mossovetinfo.ru — В России не существует официального максимума для пенсии, но фактически самые высокие пенсии получают космонавты и госслужащие, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя проекта Pensopathology.ru Евгения Биезбардиса.

По данным Росстата, на начало 2021 года средняя пенсия федерального чиновника составляла 22792 рублей в то время, как средний размер пенсии в целом составил в 5744 рублей, а средний размер пенсии по старости – 16790 рублей. При этом, бывшие чиновники в ярде случаев имеют право получать и государственную пенсию, и страховую пенсию по старости.

Право на повышенную пенсию имеют космонавты и летчики испытатели. Они также могут получать как государственную пенсию, так и страховую пенсию по старости. Однако последние данные по размеру пенсий космонавтов относятся к январю 2016 года - тогда пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей.

Также две пенсии могут получать военные пенсионеры - первую они могут получать из федерального бюджета, по линии военного ведомства. Однако, если после выхода в отставку по выслуге лет, военный пенсионер пойдет работать в должности, не относящейся к военной службе, то пенсионер за счет страховых взносов получит и вторую пенсию.

В целом по данным Счетной палаты средний размер страховой пенсии по старости составляет сейчас 17,5 тысячи рублей. Однако за счет различных коэффициентов и надбавок размер пенсии может увеличиться вдвое.


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Теги: 
пенсии  исследование 

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