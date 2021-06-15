11:14 Город (Москва и область) В Подмосковье ужесточили антиковидные меры
10:15 Власть ГД сняла с повестки вопрос о включении прививки от COVID-19 в национальный календарь
10:07 Город (Москва и область) Как будут работать госучреждения в Москве с 15 по 19 июня
09:49 В России Назван максимально возможный в России размер пенсии
09:07 Город (Москва и область) В Гидрометцентре рассказали, когда москвичи смогут открыть купальный сезон
08:24 Город (Москва и область) Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 15 по 19 июня
08:11 Город (Москва и область) Как будут работать поликлиники в Москве с 15 по 19 июня
11:32 Город (Москва и область) Сделавшие прививку от коронавируса в Москве получат шанс выиграть автомобиль
11:06 Общество Оперштаб Москвы сообщил о новых случаях коронавируса
19:37 Город (Москва и область) В Москве продолжают разворачивать дополнительные койки для борьбы с COVID-19
17:06 Город (Москва и область) Новые ограничения в Москве не отразятся на работе фанзоны в «Лужниках»