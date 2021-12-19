Названа причина сбоя в системе ГИБДД

19 декабря. Mossovetinfo.ru – Технический сбой произошел в работе информационных ресурсов МВД России. Об этом сообщает портал «МВД Медиа». Серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой.



Для восстановления работы серверов потребуется время. В связи с этим на данный момент прием граждан в регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции невозможен. Ориентировочное время завершения работ – вечер 19 декабря.



При этом 20 декабря объявлено рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда можно обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.



МВД России приносит извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами.