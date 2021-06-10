12:25 В России Названы города России с самыми доступными кафе
11:46 В России В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом
11:30 Город (Москва и область) В Москве впервые с середины января выявлено более 5000 новых случаев коронавируса
10:51 Другое Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на Евро-2020
10:45 Город (Москва и область) Начался второй этап благоустройства территории около станции БКЛ «Электрозаводская»
08:07 Город (Москва и область) Вакцина «КовиВак» доступна в пяти поликлиниках Москвы
07:16 Город (Москва и область) Началась реставрация в Доме-музее Антона Чехова
07:08 Город (Москва и область) Трансформация городов станет одной из главных тем Московского урбанистического форума
09:14 Город (Москва и область) Начинается строительство двух станций Троицкой линии метро
07:09 Город (Москва и область) Началось благоустройство Репинского сквера
18:38 В России МВД РФ утвердило порядок доставления граждан в вытрезвители