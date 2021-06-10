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В России     10.06.2021 12:25

Названы города России с самыми доступными кафе

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Теги:  кафе  парки  фитнес-центры  исследование 

10 июня. Mossovetinfo.ru — Сервис 2ГИС составил рейтинг российских городов по доступности кафе и других объектов для отдыха, сообщает РБК.

По данным сервиса, проще всего попасть в кафе жителю Санкт-Петербурга, в среднем для этого ему потребуется пройти 196 метров. На втором месте Владивосток, где от жилого дома до ближайшего кафе в среднем 244 метра. На третьем месте Сочи, где расстояние от жилого дома до ближайшего кафе составляет в среднем 247 метров.

Дольше всего добираться до ближайшего кафе жителям Воронежа, Омска и Волгограда, в среднем расстояние от жилого дома до ближайшего кафе в этих городах составляет 370 метров.

Санкт-Петербург занял первое место и по доступности зеленых зон. В среднем петербуржцу нужно пройти 659 метров, чтобы оказаться в центре парка или сквера. На втором месте Самара (665 метров), Воронеж (689 метров), Тюмень (735 метров). Замыкает пятерку Москва, где от жилого дома до центра ближайшего парка или сквера в среднем 790 метров.

Дольше всего добираться до зеленых зон жителям Владивостока (1233 метров) и Омска (1251 метр).

Самые доступные фитнес-клубы в Иркутске - в среднем 290 метро от ближайшего жилого дома. Во Владивостоке это расстояние составляет 317 метров, в Тюмени 321 метр. Дольше всего добираться до фитнес-клуба жителям Самары (508 метров), Казани (514 метров) и Якутска (600 метров).

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Карта места

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Теги: 
кафе  парки  фитнес-центры  исследование 

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