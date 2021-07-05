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В России     05.07.2021 11:20

Названы направления, по которым снизился спрос на авиабилеты в России

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Теги:  авиабилеты  Краснодарский край  спрос 

5 июля. Mossovetinfo.ru - Россияне стали реже искать авиабилеты в Краснодарский край после объявления об ужесточении в крае антиковидных мер, сообщает RT со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

По данным сервиса, спрос на авиабилеты в Краснодар упал на 10%, в Сочи ― на 15%, в Анапу ― на 20%, а в Геленджик ― на 30%.

При этом, вырос спрос на билеты на другие направления вырос. Так, на 30% вырос спрос на билеты в Нальчик, на 20% - в Москву, Самару и Астрахань. На 15% вырос спрос на билеты в Уфу, Новосибирск и Екатеринбург, на 10% - в Казань и Минеральные Воды.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что с 1 июля ужесточаются правила заселения в гостиницы, дома отдыха и пансионаты края, а с 1 августа курорты края закроются для непривитых туристов.

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Теги: 
авиабилеты  Краснодарский край  спрос 

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