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В России     05.07.2021 10:09

Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

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Теги:  Вакансии  удаленная работа  зарплата 

5 июля. Mossovetinfo.ru - Сервис поиска работы «Работа.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на «удаленке» в России в июле, сообщает РИА Новости.

Рейтинг возглавила вакансия менеджера по продукту, предлагаемая агрегатором страховых услуг. Специалисту предлагается зарплата в 300 тысяч рублей в месяц. При этом, сотрудник обязан будет заниматься работой над стратегией компании, созданием команды, улучшением функционала сервиса, расширением ассортимента. Также есть требования к предыдущему опыту работы и имеющимся навыкам.

Высокие зарплаты на «удаленке» предлагают и специалистам в области IT. Backend-разработчик с опытом работы от 3 лет может получать от 280 тысяч рублей в месяц, ведущий специалист по защите информации с опытом работы от 2 лет - до 210 тысяч рублей в месяц, Lead/Senior Frontend-разработчик - от 200 тысяч рублей в месяц.

До 200 тысяч рублей в месяц удаленно может зарабатывать специалист по массовому подбору персонала для вахтовой работы.

Диспетчер в транспортной компании на удаленной работе может зарабатывать до 180 тысяч рублей в месяц. В маркетинговой компании ищут Marketing Team Lead и предлагают ему зарплату до 150 тысяч рублей.

Специалисту по контекстной рекламе в компании по производству деревянных развивающих игрушек предлагают зарплату в 130 тысяч рублей в месяц, при этом, работодатель готов предоставить обучение за счет компании.

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Карта места

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Теги: 
Вакансии  удаленная работа  зарплата 

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