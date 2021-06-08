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В России     08.06.2021 09:19

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России в июне

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Теги:  профессии  работа  зарплата  вакансии  исследование 

8 июня. Mossovetinfo.ru — Исследовательский центр SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России в июне.

Больше всего в июне предлагают IT-архитектору в Москве - 300 тысяч рублей при опыте работы не менее 6 лет.

В Санкт-Петербурге DevOps-инженеру предлагают 250 тысяч рублей в месяц при удаленной работе.

В Воронеже от 150 до 180 тысяч рублей предлагают PHP Laravel-разработчику, в Волгограде 120 тысяч рублей в месяц готовы платить водителю-экспедитору категории Е.

В Красноярске, Новосибирске и Перми наиболее высокооплачиваемые вакансии - ведущий программист «1С». На этой работе предлагается зарплата от 180 тысяч рублей, 180-200 тысяч рублей и 140 тысяч рублей соответственно.

Менеджер по развитию BIM-технологий в Казани может рассчитывать на зарплату от 150 тысяч рублей, руководитель проекта в строительной компании Екатеринбурга - от 120 до 150 тысяч рублей, разработчик-консультант «1С» в Краснодаре - на зарплату от 120 тысяч рублей.

Middle/senior PHP Backend программисту в Самаре предлагают 200 тысяч рублей, эксперту-разработчику «1С» в Челябинске - от 180 тысяч рублей руководителю отдела продаж в Ростове-на-Дону - от 150 тысяч рублей, руководителю IT-проектов в Уфе - от 140 тысяч рублей, заместителю технического директора по эксплуатации в Омске и менеджеру по развитию бизнеса в Нижнем Новгороде предлагают от 120 тысяч рублей в месяц.

Также на высокие зарплаты могут рассчитывать врачи различных специальностей - рентгенологи, ортодонты, неврологи и другие. В различных регионах им предлагают зарплаты от 90 до 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о самых высокооплачиваемых вакансиях в Москве.

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Теги: 
профессии  работа  зарплата  вакансии  исследование 

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