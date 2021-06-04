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В России     04.06.2021 09:08

Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся 10 дней

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Теги:  каникулы  праздники  производственный календарь 

4 июня. Mossovetinfo.ru – Россияне в ближайшие новогодние каникулы будут отдыхать 10 дней. Они начнутся 31 декабря. Правительство утвердило этот день выходным день еще в октябре 2020 года.

Как сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, выходные в майские праздники в 2022 году также будут длинными: «и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня».

С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим.

Смотрите также: производственный календарь на 2021 год.

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Теги: 
каникулы  праздники  производственный календарь 

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