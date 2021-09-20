Оглашение результатов выборов в Госдуму отложили на 14:00 понедельника

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Оглашение результатов выборов в Госдуму отложили на 14:00 понедельника по московскому времени. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ЦИК.



Перед этим Элла Памфилова должна провести встречу с президентом Владимиром Путиным, сообщили в ЦИК.



Результаты дистанционного электронного голосования по Москве также еще не объявлены.