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В России     22.06.2021 13:14

Около 2 миллионов россиян не получили накопительную часть пенсии в 2020 году

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Теги:  пенсии  ПФР  накопительная пенсия 

22 июня. Mossovetinfo.ru – В 2020 году почти 2,1 миллиона пенсионеров не обратились за причитающейся им накопительной частью пенсии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные 15 крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Годом ранее таких пенсионеров было порядка 1,6 миллиона.

Сообщается, что в среднем на счетах таких граждан находится от 5,5 до 10,4 тысячи рублей.

В качестве причины, по которой граждане не получают накопительную часть пенсии, называется недостаточная информированность населения из-за отсутствия системы информирования, а также проблемы в обмене данными между ПФР и различными НПФ. А также сложности процесса подачи заявления на назначение пенсии.

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Теги: 
пенсии  ПФР  накопительная пенсия 

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