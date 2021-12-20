20 декабря. Mossovetinfo.ru - По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, самые разные варианты возможных ответных шагов России рассматриваются в случае размещения вооружений НАТО у ее границ, чтобы сбалансировать ситуацию, если такая сложится. Об этом в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил журналистам, отвечая на вопрос о возможности размещения российского ядерного оружия в Белоруссии.
"Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений [НАТО] у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты", - сказал представитель Кремля, чьи слова передает ТАСС.
Ранее власти Белоруссии заявили, что предложит Москве разместить у себя ядерное оружие, если Североатлантический альянс разместит ядерное оружие в Польше.
Напомним, что Президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности.
МИД России в пятницу 17 декабря в сообщении для СМИ
«О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО» сообщил, что «в ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора» а также «в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы». В сообщении отмечается, что российские власти рассчитывают «что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу».