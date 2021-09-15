06:57 В России Площадь квартир в российских новостройках резко снизилась
06:51 Другое В Москве за год средняя площадь квартир в новостройках снизилась на 13,9%
19:10 Город (Москва и область) Воробьев пообещал взять под жесткий контроль ситуацию с мигрантами в Подмосковье
18:55 Город (Москва и область) Максимальный срок аренды машин каршеринга в Москве увеличили до 7 дней
17:00 Общество «Справедливая Россия - За Правду» начинает сбор подписей за отставку Антона Силуанова
09:02 Город (Москва и область) Пересадки в наземном транспорте Москвы стали бесплатными
11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму
10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве
10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов
10:18 В России В России упали розничные продажи пива