Другие материалы
-
В России
18.06.2021, 11:43
Получить посылку на Почте за другого человека теперь можно по электронной доверенности
18 июня. Mossovetinfo.ru - Почта России запустила сервис для получения посылок и писем по электронной доверенности, пр...
-
В России
18.06.2021, 09:14
«Спутник V» не будут адаптировать к индийскому варианту вируса
18 июня. Mossovetinfo.ru — Адаптировать вакцину «Спутник V» к новым штаммам коронавируса нет, главное - поддерживать в...
-
В России
17.06.2021, 13:43
У половины привитых «ЭпиВакКороной» через 9 месяцев не нашли антител
17 июня. Mossovetinfo.ru — Почти у половины добровольцев, принимавших участие в испытаниях вакцины от коронавируса «...