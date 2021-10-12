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В России     12.10.2021 10:55

Правительство предложило пожизненно лишать прав за повторное пьяное вождение — СМИ

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Теги:  Правительство РФ  водители  алкоголь 

12 октября. Mossovetinfo.ru — Правительство намерено радикально ужесточить наказания для водителей за езду в нетрезвом виде, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, вице-премьер Марат Хуснуллин поручил ведомствам разработать изменения в законодательство, которые введут уголовную ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Также правительство намерено внести в закон норму о пожизненном лишении прав водителей, которые повторно попались на управлении автомобилем в нетрезвом виде. Помимо этого, такие водители будут лишены права управлять снегоходами, водным транспортом, самолетами, поездами, а также права владеть оружием.

По словам Хуснуллина, данные меры необходимы так как смертность в результате «пьяных» ДТП снижается медленно

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Теги: 
Правительство РФ  водители  алкоголь 

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