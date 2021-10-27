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В России     27.10.2021 09:24

Правительство РФ дополнительно выделило более 47 млрд рублей на выплату больничных

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Теги:  коронавирус  больничные  финансирование 

27.10.2021г. Mossovetinfo.ru - Распоряжением от 26 октября 2021 года №3024-р Правительство России выделило свыше 47,1 млрд рублей дополнительно Фонду социального страхования (ФСС) на выплату пособий по временной нетрудоспособности в IV квартале 2021 года.

«Из-за распространения коронавируса и роста сезонных заболеваний нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было принято решение о выделении дополнительного финансирования», - сообщает Правительство РФ.

С 2022 года больничные листы будут оформляться только в электронном виде, а пособия по ним начисляться автоматически.

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Теги: 
коронавирус  больничные  финансирование 

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