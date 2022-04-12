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В России     12.04.2022 09:37

Президент Путин в День космонавтики посетит космодром Восточный

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Теги:  Путин  космодром Восточный 

12 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин во вторник, в День космонавтики, прибыл с рабочей поездкой в Амурскую область, в рабочем графике - посещение космодрома Восточный вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает ТАСС.

Также Президент проведет в Благовещенске рабочие встречи с гендиректором Роскосмоса и губернатором Амурской области.

В то же время, в День космонавтики, ИА МОССОВЕТ сообщили в Правительстве Москвы, что в соответствии с соглашением о совместной реализации проекта с госкорпорацией «Роскосмос», с сентября 2022 года в столичных школах откроются аэрокосмические классы в рамках нового направления проекта «Инженерный класс в московской школе».

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Теги: 
Путин  космодром Восточный 

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