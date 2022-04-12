Президент Путин в День космонавтики посетит космодром Восточный

12 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин во вторник, в День космонавтики, прибыл с рабочей поездкой в Амурскую область, в рабочем графике - посещение космодрома Восточный вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает ТАСС.



Также Президент проведет в Благовещенске рабочие встречи с гендиректором Роскосмоса и губернатором Амурской области.



В то же время, в День космонавтики, ИА МОССОВЕТ сообщили в Правительстве Москвы, что в соответствии с соглашением о совместной реализации проекта с госкорпорацией «Роскосмос», с сентября 2022 года в столичных школах откроются аэрокосмические классы в рамках нового направления проекта «Инженерный класс в московской школе».