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В России     28.09.2021 15:40

Прививку от гриппа в России сделали более 13 миллионов человек

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Теги:  грипп  прививки  Роспотребнадзор 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Более 13 миллионов человек в России, или 9,2% населения страны, уже сделали прививку от гриппа, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Сообщается, что уровень заболеваемости ОРВИ в России умеренный, и в основном обусловленный вирусами негриппозной этиологии.

Ранее сообщалось, что в России вновь обновлен максимум по суточной смертности от коронавируса за все время пандемии.

Всероссийская прививочная компания против гриппа стартовала 2 сентября. Позднее Минздрав разрешил делать прививки от гриппа и от коронавируса одновременно.


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Теги: 
грипп  прививки  Роспотребнадзор 

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