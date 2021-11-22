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В России     22.11.2021 17:07

Профильная комиссия Госдумы дала согласие на снятие с Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности

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Теги:  Рашкин  Валерий Рашкин  лось  убийство лося  туша лося  Генпрокуратура  представление  Госдума  согласие  уголовное дело 

22 ноября, Mossovetinfo.ru - Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам дала согласие на снятие с Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. 

Как сообщил председатель комиссии Отари Аршба, за проголосовали 13 человек, трое высказались против. Аршба подчеркнул, что согласие не означает виновности или невиновности Рашкина, а лишь отвечает на представление Генпрокуратуры.

Вопрос снятия сРашкина депутатской неприкосновенности будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 25 ноября.

29 октября, после задержания Рашкина в лесу с тушей лося, в Саратовской области было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, сообщалось на сайте ГУ МВД по Саратовской области.

В конце октября после задержания Рашкина в Саратовской области с тушей лося было возбуждено уголовное дело. По словам Рашкина, он обнаружил в «практически разделанного» лося. Он отметил, что вместе с другом загрузил в тушу лося в багажник для того, чтобы отвезти в полицию. По дороге их остановили сотрудники полиции.

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Теги: 
Рашкин  Валерий Рашкин  лось  убийство лося  туша лося  Генпрокуратура  представление  Госдума  согласие  уголовное дело 

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