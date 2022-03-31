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В России     31.03.2022 12:22

Путин подписал указ о весеннем призыве в апреле - июле 2022 года

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Теги:  Путин  указ  призыв 

31 марта, Mossovetinfo.ru - Владимир Путин подписал Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2022 № 167 "О призыве в апреле - июле 2022 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву". Указ опубликован в четверг, 31 марта, на официальном портале правовой информации.

С 1 апреля по 15 июля призыву на военную службу подлежат граждане России в возрасте от 18 до 27 лет, не находящиеся в запасе. В Указе отмечается, что подлежат призыву 134 500 человек.

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Теги: 
Путин  указ  призыв 

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