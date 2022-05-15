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В России     15.05.2022 13:31

Путин считает ошибкой Финляндии намерение вступить в НАТО

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Теги:  Россия  Финляндия  Украина  НАТО  безопасность 

15 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Президентом Финляндии Саули Ниинистё подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует, сообщила пресс-служба президента в субботу. Телефонный разговор состоялся по инициативе финляндской стороны – президент Финляндии сообщил о решении подать заявку на вступление в НАТО.

В сообщении отмечается, что на протяжении многих лет российско-финляндские отношениях выстраивались в духе добрососедства и партнёрского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер, однако изменение внешнеполитического курса Финляндии в части вступления в НАТО может негативно сказаться на взаимоотношениях с Россией.

При обсуждении ситуации в Украине Владимир Путин отметил, что переговорный процесс фактически приостановлен Киевом, «не проявляющим заинтересованность в серьёзном и конструктивном диалоге».

Напомним, что Финляндия имеет с Россией общую границу протяженностью 1,3 тыс. километров.

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Теги: 
Россия  Финляндия  Украина  НАТО  безопасность 

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