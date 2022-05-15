Путин считает ошибкой Финляндии намерение вступить в НАТО

15 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Президентом Финляндии Саули Ниинистё подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует, сообщила пресс-служба президента в субботу. Телефонный разговор состоялся по инициативе финляндской стороны – президент Финляндии сообщил о решении подать заявку на вступление в НАТО.



В сообщении отмечается, что на протяжении многих лет российско-финляндские отношениях выстраивались в духе добрососедства и партнёрского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер, однако изменение внешнеполитического курса Финляндии в части вступления в НАТО может негативно сказаться на взаимоотношениях с Россией.



При обсуждении ситуации в Украине Владимир Путин отметил, что переговорный процесс фактически приостановлен Киевом, «не проявляющим заинтересованность в серьёзном и конструктивном диалоге».



Напомним, что Финляндия имеет с Россией общую границу протяженностью 1,3 тыс. километров.