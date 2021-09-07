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В России     07.09.2021 09:09

Работодатели назвали самых невостребованных специалистов

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Теги:  работа  работодатели  опрос  профессии 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – Рекрутинговая компания HeadHunter провела опрос работодателей и выяснила какие специалисты меньше всего востребованы на рынке труда, сообщают «Известия».

Из данных опроса выяснилось, что меньше всего работодатели нуждаются в выпускниках спортивного (0%), художественного (3%) и естественно-научного (5%) направлений.

Также работодатели не заинтересованы в педагогах (6%), аграриях (7%), медиках и фармацевтах (8%).

Наиболее востребованными работодатели назвали технических специалистов (в них заинтересованы 56% работодателей). Также на рынке труда востребованы выпускники социально-экономических и строительных факультетов (31% и 20% соответственно).

При этом, отмечается, что работодатели не очень довольны качеством образования современных выпускников. 93% опрошенных заявили, что у современных выпускников вузов уровень профессионализма средний или ниже среднего.

Ранее сообщалось, что 76% россиян недовольны своим нынешним местом работы и намерены сменить ее в ближайшее время.


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Карта места

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Теги: 
работа  работодатели  опрос  профессии 

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