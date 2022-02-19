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В России     19.02.2022 11:09

Режим ЧС ввели в Ростовской области в субботу 19 февраля

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Теги:  Ростовская область  ЧС  беженцы  ЛНР  ДНР 

19 февраля. Mosovetinfo.ru - В субботу, 19 февраля, с 10:00 мск губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел на территории региона режим реагирования "Чрезвычайная ситуация". Об этом губернатор сообщил в ходе экстренного совещания в Ростове-на-Дону.

Решение принято из-за увеличения количества беженцев из Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР).

Накануне в целях организации работы по приему беженцев при правительстве Ростовской области создан оперативный штаб. В пункта временного размещения (ПВР) на базе имеющихся оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха, организуются 3274 места с увеличением до 10000.

19 февраля главы самопровозглашенных на востоке Украины ЛНР и ДНР объявили всеобщую мобилизацию.


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Теги: 
Ростовская область  ЧС  беженцы  ЛНР  ДНР 

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