Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

20 сентября. Mossovetinfo.ru – В Государственную Думу восьмого созыва проходят пять партий. Согласно предварительным итогам голосования на сайте ЦИК, «Единая Россия» набирает 49,82 процента голосов и получает конструкционное большинстве в парламенте.



КПРФ набрала 18,93 процента, ЛДПР - 7,55 процента, «Справедливая Россия – За Правду» — 7,46 процента, «Новые люди» — 5,32 процента. Таким образом, в парламенте появится новая партия.



Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября.