Росфинмониторинг разработал законопроект о внесудебной блокировке счетов на срок до 10 дней

13 октября. Mossovetinfo.ru — Росфинмониторинг подготовил законопроект, согласно которому денежные переводы и банковские карты можно будет блокировать на 10 дней во внесудебном порядке, документ опубликован на официальном портале проектов правовых актов.



В законопроекте указано, что блокировка банковских карт и переводов возможна в случаях, «не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных сведений» о том, что данные счета используются для незаконного оборота запрещенных средств.



Также могут быть блокированы счета, с которых проводится финансирование публичных мероприятий ‎с нарушением установленного порядка.



В день блокировки кредитная организация должна уведомить об этом владельца счета, указать причины и сроки блокировки. При этом, владелец счета имеет право снимать со счета средства в размере МРОТ на себя и на каждого из членов своей семьи. Также можно снимать средства на оплату ЖКХ и жилого помещения.



Если же счет принадлежит юридическому лицу, с него можно списывать средства на выплату зарплаты сотрудникам, на уплату налогов, сборов, штрафов и прочее.



В документе говорится, что блокировка может быть осуществлена на 10 рабочих дней, для ее продолжения необходимо решение суда. При этом МВД и ФСБ должны сообщить о блокировке счета в Росфинмониторинг, а копию решения направить в Генпрокуратуру, которая может опротестовать решение о блокировке.