 
Актуальные темы: Украина Донбасс
В России     19.03.2022 10:41

Роскомнадзор призвал незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе Youtube в отношении российских СМИ и ресурсов

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Роскомнадзор  Google  YouTube  Instagram  соцсети 

19 марта 2022 года. Мossovetinfo.ru - Роскомнадзор на своем официальном сайте распространил сообщение - О многочисленных нарушениях со стороны видеохостинга YouTube в отношении российских СМИ, и призвал компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе Youtube в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством.

«Принадлежащий американской компании Google LLC видеохостинг YouTube стал инструментом в антироссийской информационной войне», - отмечает Роскомнадзор.

Напомним, что в 00 часов 14 марта Роскомнадзор завершил процедуру введения ограничений на доступ к Instagram.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Роскомнадзор  Google  YouTube  Instagram  соцсети 

Возврат к списку

Лента новостей

10:41 В России Роскомнадзор призвал незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе Youtube в отношении российских СМИ и ресурсов

10:23 В мире Переговоры между председателем КНР и президентом США

15:01 В мире Кремль: российская сторона готова продолжить на переговорах с Украиной поиск развязок в рамках известных принципиальных подходов

14:04 Общество Застройщик пытается разорить защитницу Ивановской горки

10:49 В России На яйца ожидается рост цен ещё на 40%

Актуальные материалы

09:00 В России Роскомнадзор заблокирует соцсеть Instagram в 00 часов 14 марта

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

21:03 Общество Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам "Эхо Москвы"

14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

11:19 Власть Минобороны: информация о проведение специальной военной операции в Украине на 26.02.2022 (09.30 мск)

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru