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В России     20.09.2021 12:49

Роскомнадзор создаст новую систему для поиска запрещенного контента

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Теги:  Роскомнадзор  интернет  контент  искусственный интеллект 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подчиняющийся Роскомнадзору, намерен запустить систему «Окулус», нацеленную на выявление противоправного контента в видео и изображениях в интернете, сообщает «Коммерсантъ».

На портале госзакупок ГРЧЦ разместил тендер на разработку техзадания для системы «Окулус». Стоимость работ составляет 15 миллионов рублей, завершить их необходимо до 17 декабря текущего года.

Система должна выявлять распространение экстремистских материалов и порнографии, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству. Запустить ее планируется в 2022 году.

Ранее подобные материалы выявлялись в интернете в ручном режиме. Новая система должна работать на основе Искусственного интеллекта (ИИ), что позволит существенно ускорить поиск.

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Теги: 
Роскомнадзор  интернет  контент  искусственный интеллект 

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