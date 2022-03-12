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В России     12.03.2022 09:00

Роскомнадзор заблокирует соцсеть Instagram в 00 часов 14 марта

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Теги:  Россия  Instagram  ограничение  блокировка  соцсеть 

12 марта. Mossovetinfo.ru - Процедура введения ограничений на доступ к Instagram будет завершена в 00 часов 14 марта, - говорится на сайте Роскомнадзора в пятницу.

В федеральной службе предусмотрели для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода для переноса своих фото- и видеоматериалов и других действий.

Решение об ограничении доступа к соцсети на территории России принято по требованию Генпрокуратуры.

11 марта первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества Общественной палате России (ОПР) сообщил, что за систематическое нарушение российского законодательства необходимо заблокировать YouTube.

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Теги: 
Россия  Instagram  ограничение  блокировка  соцсеть 

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