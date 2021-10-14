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В России     14.10.2021 10:38

Рособрнадзор не планирует увеличивать число обязательных предметов для сдачи ЕГЭ

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Теги:  Рособрнадзор  ЕГЭ  экзамены 

14 октября. Mossovetinfo.ru — Рособрнадзор не планирует в 2022 году увеличивать число обязательных предметов для сдачи ЕГЭ, заявил в ходе пресс-конференции в ТАСС глава ведомства Анзор Музаев.

Решение о том, как будут сдавать ЕГЭ в нынешнем учебном году, по словам Музаева будет принято в ближайшее время.

«В ближайшее время мы дадим уже окончательный ответ на многие вопросы: будет ли похожа сдача точно на ковидные две сессии или мы вернемся в старый формат», - заявил глава Рособрнадзора.

При этом, дистанционная сдача ЕГЭ не предполагается, для этого нет соответствующей технологии. Поэтому если кто-то из школьников будет находиться на самоизоляции, он сможет сдать ЕГЭ в резервные дни.

Также Музаев рассказал, что ведомство намерено вернуть базовую математику как обязательный предмет ЕГЭ даже для тех школьников, которые не выбирали математику для поступления в ВУЗ. Ее придется сдавать, чтобы получить аттестат.


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Теги: 
Рособрнадзор  ЕГЭ  экзамены 

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