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В России     15.09.2021 14:18

Роспотребнадзор призвал прививаться от гриппа

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Теги:  Роспотребнадзор  грипп  прививки  Анна Попова 

15 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян прививаться от гриппа, так как снизилось количество людей, имеющих от них защиту, сообщает РИА Новости.

Попова заявила, что в прошлом году от гриппа было привито около 60% населения, в результате эпидемии гриппа удалось избежать. Однако сейчас число людей, которые имеют иммунитет к гриппу снизилось именно потому, что в прошлом году не было серьезного всплеска заболеваемости.

При этом, появилась новая группа риска по гриппу. Это люди, которые переболели коронавирусом.

Ранее Минздрав разрешил делать прививки от гриппа и от коронавируса одновременно.

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Теги: 
Роспотребнадзор  грипп  прививки  Анна Попова 

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