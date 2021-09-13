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В России     13.09.2021 16:53

Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение еще с 4 странами

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Теги:  авиасообщение 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, сообщает оперативный штаб. Авиасообщение было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, с 21 сентября возобновляются авиаперелеты в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Ранее, в конце августа Россия возобновила авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей.

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Теги: 
авиасообщение 

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