Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение еще с 4 странами

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, сообщает оперативный штаб. Авиасообщение было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.



Кроме того, с 21 сентября возобновляются авиаперелеты в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.



Ранее, в конце августа Россия возобновила авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей.