Другие материалы
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В России
09.09.2021, 12:00
Россиян предупредили, что мошенники начали рассылать письма от портала госуслуг
9 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбербанк выявил новую схему мошенничества с рассылкой писем якобы от портала госуслуг,...
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В России
09.09.2021, 10:53
Минцифры начало тестировать цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства
9 сентября. Mossovetinfo.ru – Минцифры запустило приложение «Госуслуги.Авто», с помощью которого начало тестировать...
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В России
09.09.2021, 10:48
В России впервые за год подешевели бензин и дизельное топливо
9 сентября. Mossovetinfo.ru – Бензин и дизельное топливо подешевели в России впервые за год, следует из данных Р...