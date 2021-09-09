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В России     09.09.2021 12:00

Россиян предупредили, что мошенники начали рассылать письма от портала госуслуг

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Теги:  мошенничество  госуслуги 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбербанк выявил новую схему мошенничества с рассылкой писем якобы от портала госуслуг, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правления банка Станислава Кузнецова.

Мошенники присылают людям письма якобы от портала госуслуг. В письме сообщается, что из-за технического сбоя человек откреплен от поликлиники. В связи с этим ему предлагается заново пройти регистрацию и уплатить пошлину для скорейшего прикрепления к поликлинике в условиях пандемии. Размер «пошлины» составляет несколько тысяч рублей.

Для «регистрации» человеку предлагается перейти на сайт-клон госуслуг. В результате мошенники получают не только деньги, но и личные данные жертвы. При этом, им могут стать доступны даже логин и пароль к реальной учетной записи на портале госуслуг, где хранится большой объем персональных данных. В дальнейшем на имя человека с помощью этих данных может быть оформлен кредит или микрозайм.

Кузнецов напомнил, что прикрепление к поликлинике происходит бесплатно, а в случае получения подобных писем рекомендовал напрямую обратиться в свое медучреждение.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества с микрозаймами.

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Теги: 
мошенничество  госуслуги 

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