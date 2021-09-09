9 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбербанк выявил новую схему мошенничества с рассылкой писем якобы от портала госуслуг,...

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Минцифры запустило приложение «Госуслуги.Авто», с помощью которого начало тестировать...

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Бензин и дизельное топливо подешевели в России впервые за год, следует из данных Р...