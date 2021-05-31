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В России
31.05.2021, 11:48
Налоговый вычет предложили выдавать при покупке квартиры в ипотеку
31 мая. Mossovetinfo.ru — Налоговый вычет, полагающийся при покупке квартиры в ипотеку, предлагается сразу возвращат...
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В России
31.05.2021, 11:06
Более трети крупнейших банков повысили ставки по ипотеке в мае
31 мая. Mossovetinfo.ru — Семь банков из топ-20 банковской системы России в мае повысили ставки по ипотеке, сообщает «К...
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В России
31.05.2021, 10:48
Россиян предупредили о всплеске мошенничества «при приеме на работу»
31 мая. Mossovetinfo.ru — В России появилась новая схема мошенничества с якобы приемом на высокооплачиваемую работу, ...