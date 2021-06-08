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В России     09.06.2021 09:14

Россияне смогут получать соцвыплаты на «Госуслугах»

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Теги:  соцвыплаты  госуслуг  цифровизация  социальное казначейство 

9 июня. Mossovetinfo.ru — На портале госуслуг появится новый сервис, который позволит россиянам получать соцвыплаты без подачи отдельных заявлений, сообщают «Известия» со ссылкой на Минтруд.

Новый сервис будет организован в рамках появления системы социального казначейства.

«Все люди, которые нуждаются в социальной защите, будут определены в рамках этого казначейства. Помощь, которую государство оказывает, доходит в простой и удобной форме: не нужно бегать за справками, ходить в органы социальной защиты. Все услуги можно будет получать онлайн», - рассказал изданию министр финансов Антон Силуанов.

Проект социального казначейства должен повысить адресность социальных выплат.

Для автоматического получения соцвыплат с помощью сервиса на госуслугах нужно будет дать согласие на проактивное перечисление мер социальной поддержки и указать актуальные банковские реквизиты.

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Теги: 
соцвыплаты  госуслуг  цифровизация  социальное казначейство 

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