Другие материалы
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В России
09.06.2021, 09:14
Россияне смогут получать соцвыплаты на «Госуслугах»
9 июня. Mossovetinfo.ru — На портале госуслуг появится новый сервис, который позволит россиянам получать соцвыплаты ...
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В России
08.06.2021, 17:40
Вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» могут использоваться для ревакцинации - Минздрав.
8 июня. Mossovetinfo.ru — Вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» могут быть использованы для ревакцина...
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В России
08.06.2021, 15:04
Минтранс предложил запретить езду по тротуарам на самокатах тяжелее 35 килограммов
8 июня. Mossovetinfo.ru — Минтранс предложил запретить езду по тротуарам на электросамокатах тяжелее 35 килограммов, ...