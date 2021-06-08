9 июня. Mossovetinfo.ru — На портале госуслуг появится новый сервис, который позволит россиянам получать соцвыплаты ...

8 июня. Mossovetinfo.ru — Вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» могут быть использованы для ревакцина...