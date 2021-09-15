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В России     15.09.2021 15:42

Россияне третий месяц подряд берут рекордное число кредитов наличными

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Теги:  кредиты  рекорды 

15 сентября. Mossovetinfo.ru – Россияне третий месяц подряд берут рекордное число кредитов наличными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Сообщается, что в августе было выдано кредитов наличными на общую сумму 1,82 миллиона рублей. В июле таких кредитов было выдано на 1,69 миллиона рублей, в июне - на 1,67 миллиона.

Всего в январе-августе текущего года было выдано кредитов наличными на 12,5 миллиона рублей, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Центробанк заявил о рекордном росте закредитованности россиян. В связи с этим, в мае были увеличены надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, а с октября они вырастут еще больше.

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Теги: 
кредиты  рекорды 

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