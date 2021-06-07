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В России     07.06.2021 11:52

Ростуризм предупредил о недопустимости махинаций с вывозом туристов за границу

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Теги:  Ростуризм  туристы  авиация  авиаперевозки 

7 июня. Mossovetinfo.ru — Ростуризм сообщил туроператорам о возможном запрете авиакомпаниям на выполнение грузопассажирских рейсов, которыми организованных туристов вывозят в страны, с которыми не возобновлено авиасообщение, сообщает «Коммерсантъ».

Некоторые туроператоры вывозят организованные туристические группы в страны, с которыми не возобновлено авиасообщение с помощью грузопассажирских рейсов, хотя такие полеты возможны только с разрешения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и при разрешении авиационных властей иностранных государств.

В Ростуризме заявили, что в случае отмены грузопассажирских рейсов, туроператоры будут нести ответственность перед клиентами за ненадлежащее исполнение услуг.

Также сообщается, что Росавиация уведомила авиакомпании о возможном аннулировании допусков на выполнение грузопассажирских рейсов с организованными туристами.

В основном на грузопассажирских рейсах организованных туристов возят на Кипр и в Тунис, хотя оперштаб еще не разрешил восстановить организованное авиасообщение с этими странами.

В настоящее время для российских туристов доступны 43 страны, полеты в которые разрешил оперативный штаб. Среди них Хорватия, Марокко, Греция и Египет.


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Теги: 
Ростуризм  туристы  авиация  авиаперевозки 

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