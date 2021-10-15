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В России
15.10.2021, 17:10
Роспотребнадзор сократил максимальный срок предоставления результатов на COVID-19
15 октября. Mossovetinfo.ru — Роспотребнадзор сократил срок предоставления результатов тестирования на коронавирус...
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В России
15.10.2021, 15:57
С 17 октября в России вступает в силу новый порядок вывоза детей за границу
15 октября. Mossovetinfo.ru — С 17 октября в России вступает в силу приказ, который устанавливает новый порядок вывоза ...
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В России
15.10.2021, 12:14
В России за сутки от коронавируса умерли 999 человек
15 октября. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 999 человек, сообщает оперативный...