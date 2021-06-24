С 1 августа все курорты Краснодарского края закроются для непривитых граждан

24 июня. Mossovetinfo.ru - С 1 июля для заселения в санатории, дома отдыха и гостиницы Краснодарского края необходим будет отрицательный ПЦР-тест или документ о вакцинации, сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.



«С 1 августа ужесточим эту меру - будем принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания», - написал Кондратьев.



Данные решения губернатор объяснил осложнением эпидемиологической ситуации в регионе и необходимостью защитить людей.



Днем ранее главный санитарный врач Краснодарского края выпустил постановление об обязательной вакцинации сотрудников предприятий и организаций социальной сферы, торговли, бытового обслуживания, общепита, туриндустрии и транспорта