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В России     10.04.2022 13:02

Сбербанк снизил максимальную ставку по рублевым вкладам с 19% до 16%

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Теги:  Россия  финансы  ЦБ  Сбер  ставка  резервный фонд 

10 апреля. Mossovetinfo.ru - Сбербанк сообщил о снижении с 10 апреля максимальной ставки по рублевым вкладам с 19% до 16%. Ставка по потребительским кредитам снижена на 2 п. п.. По потребительском кредиту для всех категорий заемщиков максимальная ставка составит 19,9%.

В пятницу Совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 3 п.п., до 17% годовых.

Правительство России решило увеличить на 273,4 млрд руб. резервный фонд для «реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций», - сообщила пресс-служба правительства.

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Теги: 
Россия  финансы  ЦБ  Сбер  ставка  резервный фонд 

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