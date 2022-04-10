Сбербанк снизил максимальную ставку по рублевым вкладам с 19% до 16%

10 апреля. Mossovetinfo.ru - Сбербанк сообщил о снижении с 10 апреля максимальной ставки по рублевым вкладам с 19% до 16%. Ставка по потребительским кредитам снижена на 2 п. п.. По потребительском кредиту для всех категорий заемщиков максимальная ставка составит 19,9%.



В пятницу Совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 3 п.п., до 17% годовых.



Правительство России решило увеличить на 273,4 млрд руб. резервный фонд для «реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций», - сообщила пресс-служба правительства.