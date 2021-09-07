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В России     07.09.2021 13:22

Счетная палата предложила выдавать льготную ипотеку один раз в жизни

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Теги:  льготная ипотека  счетная палата 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – Счетная палата предложила ввести ограничения на выдачу льготной ипотеки, чтобы снизить цены на недвижимость и снизить искусственный спрос на жилье, сообщает РИА Новости со ссылкой на аудитора СП Наталью Трунову.

В настоящее время граждане могут взять сельскую ипотеку, улучшить жилищные условия по программе поддержки многодетных семей, взять дальневосточную ипотеку. При этом нет ограничений сколько раз человек может взять льготную ипотеку.

Счетная палата предлагает ограничить выдачу льготной ипотеки один раз в жизни на одного заемщика.

Трунова уточнила, что данная мера предлагается без привязки к месту жительства.

Программа льготной ипотеки была запущена по предложению президента России Владимира Путина в середине апреля 2020 года. Позднее она несколько раз продлевалась. На фоне появления программы цены на жилье резко пошли вверх.

В результате ЦБ РФ принял решение ужесточить правила выдачи ипотеки, в связи с тем, что закредитованность россиян достигла рекордных значений.

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Теги: 
льготная ипотека  счетная палата 

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