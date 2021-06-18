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В России     18.06.2021 09:14

«Спутник V» не будут адаптировать к индийскому варианту вируса

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцины  Спутник V 

18 июня. Mossovetinfo.ru — Адаптировать вакцину «Спутник V» к новым штаммам коронавируса нет, главное - поддерживать высокий титр антител и вовремя ревакцинироваться, сообщают «Известия» со ссылкой на директора НИЦ имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Гинцбург отметил, что корректировать «Спутник V» под новые штаммы довольно долго. Научная часть займет около 10 дней, а налаживание производства обновленной вакцины - от 3 до 4 месяцев. Однако, за такой срок могут появится новые штаммы вируса.

«Поэтому мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры», - заявил Гинцбург в ходе заседания президиума оперативного штаба про противодействую распространению коронавирусу.

Гинцбург заявил, что наиболее правильной стратегией будет вакцинация «Спутником V», а затем, когда количество антител в крови снизится - ревакцинация «Спутником Лайт».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве близка к тому, что в городе придется ввести временные, но жесткие ограничения из-за коронавируса.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцины  Спутник V 

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