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В России     08.11.2021 10:45

Срок действия QR-кодов после вакцинации остается прежним - власти

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Теги:  QR-код  срок  портал  госуслуги 

8 ноября. Mossovetinfo.ru - QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны год. Срок действия QR-кодов, полученных после вакцинации от коронавируса, остается прежним. Об этом сообщили Минздрав и Минцифры.

Изменение срока их действия 8 ноября на портале было связано с техническими работами.

В настоящее время портал "Госуслуг" работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются, также сообщили в Минцифры.

Утром 8 ноября некоторые пользователи портала госуслуг заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев.

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Теги: 
QR-код  срок  портал  госуслуги 

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