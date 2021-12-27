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В России     27.12.2021 16:50

ЦБ опроверг информацию о планах усилить контроль за переводами физлиц

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Теги:  ЦБ  физлица  контроль  казино  букмекеры 

27 декабря. Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Об этом, по информации ТАСС сообщила пресс-служба ЦБ.

В то же время в ЦБ сообщили, что планирует "собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров".

Ранее сегодня РБК сообщил со ссылкой на три источника на платежном рынке, что ЦБ отправил банкам новую форму отчетности о денежных переводах между физлицами, согласно которой Банк России будет запрашивать информацию о таких транзакциях, в том числе персональные данные отправителей и получателей переводов.

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Теги: 
ЦБ  физлица  контроль  казино  букмекеры 

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