ЦБ отозвал лицензию у московского банка за расчеты с онлайн-казино

4 июня. Mossovetinfo.ru — Центробанк России отозвал лицензию у московского «РФИ Банка» за проведение операций, связанных с онлайн-казино, сообщается на официальном сайте регулятора.



По данным на 1 апреля «РФИ Банк» занимал 320-е-е место в банковской системе РФ.



«РФИ Банк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.