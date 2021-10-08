ЦБ РФ отозвал лицензию у столичного «Орбанка»

8 октября. Mossovetinfo.ru – Центробанк отозвал лицензию у московского «Объединенного резервного банка» («Орбанк»), сообщается на официальном сайте Банка России.



На 1 октября «Орбанк» по величине активов занимал 289-е место в банковской системе Российской Федерации.



«Орбанк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем.