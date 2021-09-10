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В России     10.09.2021 14:12

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 6,75%

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Теги:  Центробанк  ЦБ РФ  ключевая ставка 

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Центробанк России повысил ключевую ставку на 0,25% - с 6,5 до 6,75%, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

Это уже четвертое повышение ключевой ставки с начала 2021 года. В последний раз Центробанк повысил ключевую ставку в июле - тогда впервые за 7 лет ключевая ставка выросла сразу на 1 процентный пункт.

Ключевая ставка – минимальная ставка, по которой Центробанк предоставляет коммерческим банкам краткосрочные недельные кредиты, а также максимальная ставка, по которой Центробанк принимает от банков средства на депозиты. От размера ключевой ставки зависит уровень инфляции.

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Теги: 
Центробанк  ЦБ РФ  ключевая ставка 

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