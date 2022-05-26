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В России     26.05.2022 11:23

ЦБ снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 11% годовых, с 27 мая

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Теги:  ЦБ  Банк России  ставка  ключевая ставка 

26 мая, Mossovetinfo.ru – С 27 мая ключевая ставка ЦБ снижена на 300 базисных пунктов, до 11% годовых, сообщает регулятор по итогам внепланового заседания в четверг, 26 мая.

Банк России отмечает, что «последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен» и годовая инфляция «по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России».

ЦБ также заявил, что кредитная активность остается низкой и это «обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий» и допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

28 февраля 2022 года Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых, мотивировав такое решение «кардинальным изменением» внешних условий для российской экономики.

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Теги: 
ЦБ  Банк России  ставка  ключевая ставка 

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